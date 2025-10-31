Шпанија со рекорден број туристи и над 105 милиони евра заработка

Freepik

Шпанија забележа рекордни 76,5 милиони странски туристи во првите девет месеци од оваа година, што е зголемување од 3,5 насто во споредба со истиот период минатата година. Во истовреме, туристичката потрошувачка првпат надмина 100 милијарди евра, објави Националниот институт за статистика.

Вкупниот приход од туризмот достигна 105,8 милијарди евра, што е зголемување од седум отсто во споредба со 2024 година. Просечната потрошувачка по турист е 1.380 евра, додека просечната дневна потрошувачка се зголемила на 204 евра, што е зголемување од 4,5 отсто. Во септември е забележан побавен раст на туристичките пристигнувања – со 9,7 милиони посетители, што е годишно зголемување од само 0,8 отсто.

По области, Каталонија остана најпосетувана шпанска покраина со 15,8 милиони странски туристи, Балеарските Острови – зголемување од три отсто со 13,7 милиони посетители, а Андалузија ги престигна Канарските Острови, со 11,5 милиони посетители, т.е. зголемување од 7,3 отсто.

Меѓу другите земји, само Обединетото Кралство бележи зголемување на бројот на туристи во септември – два отсто, додека Германија и Франција имаат намалување од 2,5 отсто и 1,6 отсто, соодветно. Овие девет месеци, 15,3 милиони туристи пристигнале од Обединетото Кралство, 10,2 милиони од Франција и 9,5 милиони од Германија.