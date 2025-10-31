 Skip to main content
31.10.2025
Република Најнови вести
Петок, 31 октомври 2025
Неделник
Oбвини ВМРО-ДПМНЕ

Стевчо Јакимовски сака да го бетонизира Влае

Скопје

31.10.2025

Стевчо Јакимовски продолжува да бетонизира се што може да се претвори во негов личен профит.Фирмата Аполо инженеринг позната како блиска до Јакимовски, преку процес на приватизација добила земјиште во населба Влае, обвини ВМРО-ДПМНЕ.

Но, не станува збор за обична парцела, една од тие парцели е дел од улицата Есперанто која се наоѓа веднаш пред Кино Влае. Значи дел од јавна улица наменета за сите граѓани станала приватен имот. Нешто што треба да биде општинска инфраструктура е продадено поради личен интерес.

Лукровски: Ќе спроведеме целосна ревизија на сите урбанистички планови во Карпош

„Аполо инженеринг“ доставила два геодетски елаборати во 2016 година и 2017 година. И двата елаборати се направени по донесувањето на Деталниот урбанистички план. Токму тој ДУП, кој го потпишал самиот Јакимовски предвидува висококатница на местото каде што подоцна фирмата добива имот.

Оттука, јасно е дека планот е направен така што да и овозможи на „Аполо инженеринг“ да добие земјиште, вклучувајќи дел од улица.

За оваа приватизација „Аполо инженеринг“ платила само 285 денари за метар квадратен, или околу 3500 евра вкупно, сума која е смешна, затоа што е многу пониска од реалната пазарна вредност на земјиште во Влае.

Неколку месеци по приватизацијата фирмата го продала целото земјиште на Јонче Спирковски, кој е сопственик на истата фирма. Алчноста на Јакимовски не престанува. Замислете, фирмата ја добила парцелата по ниска цена, па потоа си ја препродала сама на својот сопственик за 2.950.000 денари.

Ова е класичен пример за фиктивна зделка, каде јавниот интерес станува приватен.

Јакимовски ја претвори општината во приватна компанија, Карпош за него е само лична фирма од која добива профит, граѓаните се заборавени.

Поврзани вести

Македонија  | 30.10.2025
Јакимовски сака бетонизација на Влае, неговата дружина присвоилa и улица за висококатница
Скопје  | 30.10.2025
Стевчо Јакимовски да каже како неговото семејство се стекнало со градежни парцели во Жданец и луксузна хациенда во Грција?
Скопје  | 13.10.2025
Маја Мојсова да каже дали ќе повика да се гласа за Стевчо Јакимовски во втор круг?
﻿