Русија и Венецуела продолжуваат целосно да го одржуваат своето стратешко партнерство

По средбата со венецуелскиот министер за надворешни работи, Иван Гил Пинто, рускиот амбасадор во Каракас, Сергеј Мелик-Багдасаров, за дописникот на ТАСС изјавил дека Русија и Венецуела продолжуваат целосно да го одржуваат своето стратешко партнерство

На средбата, министерот за надворешни работи на Венецуела го нагласи континуитетот и целосното продолжување на стратешкото партнерство меѓу нашите земји“, вели дипломатот.

Тој потсети дека меѓудржавниот договор за стратешко партнерство и соработка меѓу Русија и Венецуела е потпишан и стапил на сила во 2025 година.

Мелик-Багдасаров нагласува дека „овој чекор не е опортунистички“.

Нашето стратешко партнерство ќе продолжи во сите области“, додава тој.

