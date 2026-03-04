Расте цената на нафтата: Барелот достигна 84 долари

Цените на нафтата продолжија да растат и денес, при што цената на брент нафтата надмина 84 долари за барел, под влијание на ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток и стравувањата од нарушување на глобалните енергетски испораки.

Според податоците од меѓународните пазари, брент нафтата порасна за околу 3,3% и достигна 84,07 долари за барел, додека американската WTI сурова нафта се зголеми за околу 3% и достигна 76,8 долари за барел.

Во последните две трговски сесии двата референтни индекси пораснале за околу 5%, што аналитичарите го поврзуваат со растечката геополитичка неизвесност.

Конфликтот како главен двигател

Аналитичарите предупредуваат дека во краток рок главниот фактор што ја движи цената на нафтата е војната меѓу САД и Иран.

„Во оваа фаза само јасни сигнали за деескалација би можеле да го променат сегашниот тренд на раст на цените“, изјави Келвин Вонг, пазарен аналитичар во OANDA.

Во меѓувреме, нападите врз енергетската инфраструктура и ризикот за транспортот на нафта во регионот дополнително ја зголемуваат нестабилноста на пазарите.

Ормутскиот теснец под притисок

Посебна загриженост предизвикува ситуацијата во Ормутскиот теснец, клучна поморска рута низ која поминува околу една петтина од светската трговија со нафта и течен природен гас.

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека американската морнарица би можела да ги придружува нафтените танкери низ теснецот, доколку безбедносната ситуација се влоши.

Аналитичарите оценуваат дека таквата мерка би можела делумно да ја намали неизвесноста, но предупредуваат дека ефектите нема да се почувствуваат веднаш.

Потенцијален проблем и во Ирак

Дополнителен притисок врз пазарите создава и ситуацијата во Ирак, вториот најголем производител на нафта во рамки на ОПЕК.

Според извори за Ројтерс, земјата веќе го намалила производството за околу 1,5 милиони барели дневно поради ограничени извозни рути и проблеми со складирањето.

Ирачките власти предупредуваат дека производството од околу 3 милиони барели дневно може да биде дополнително намалено доколку извозот не продолжи во наредните денови.

Земјите бараат алтернативни извори

Поради ризиците за снабдувањето, некои држави веќе бараат алтернативни извори на енергија.

Индија и Индонезија најавија дека разгледуваат нови набавки на нафта, додека дел од кинеските рафинерии ги прилагодуваат своите производствени планови.