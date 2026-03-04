 Skip to main content
04.03.2026
Република Најнови вести
Среда, 4 март 2026
Неделник

Суперхикс во студио: Банда Инструментале подготвува музичка честитка за 30 години Фолтин

Сцена

04.03.2026

Легендарните Суперхикс вчера споделија мистериозна, но возбудлива објава на социјалните мрежи со порака дека Банда Инструментале е во студио и „крчка“ нешто специјално во чест на 30-годишнината на Фолтин.

Со хаштаговите #studioTime #recording #newsong #newrecording #record и краткото, но ефектно „Coming very soon!“, бендот најави нова песна или проект што ќе биде посветен на три децении постоење на еден од најоригиналните состави на домашната сцена – Фолтин.

Формирани во 1994 година, Фолтин од Битола се препознатливи по својот уникатен спој на алтернативен рок, театарска естетика, етно-елементи и експериментален звук. Нивниот сценски израз отсекогаш бил повеќе од концерт – перформанс, атмосфера и приказна.

Од друга страна, Суперхикс веќе три децении се синоним за енергичен ска-панк звук, духовити и сатирични текстови и моќни живи настапи. Бендот зад себе има повеќе албуми и стотици концерти низ Македонија и регионот, а нивната верна публика секогаш со нетрпение ги очекува новите изданија.

Оваа студиска најава не е само нова песна – туку и симболична музичка почит меѓу две генерациски важни имиња на македонската алтернативна сцена. Иако засега нема детали дали станува збор за колаборација или целосно нова авторска композиција инспирирана од Фолтин, едно е сигурно – кога Суперхикс влегува во студио, резултатот ретко останува незабележан.

Три децении постоење не се мала работа, а ако некој знае како да одбележи јубилеј со стил, тоа се токму Суперхикс.

Останува да почекаме, а „Coming very soon!“ ветува дека наскоро ќе слушнеме нешто многу моќно.

