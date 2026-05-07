Поради војната во Иран

Производството на ОПЕК падна на најниско ниво од 1990 година

07.05.2026

Производството на ОПЕК падна на најниско ниво од 1990 година. Како што пишува „Блумберг“, тоа се случува поради војната со Иран.

Според изданието, во април, производството на нафта се намалило за 420.000 барели дневно на 20,55 милиони.

Главните причини се загубите во Кувајт и Иран. Производството на групата падна за 8,6 милиони барели дневно во март, што е најголем пад во последните децении.

Oбединетите Арапски Емирати изглегуваат од ОПЕК

Во САД, резервите исто така се намалуваат.

Никогаш порано не сум видел нешто вакво. Резервоарите за складирање нафта во Соединетите Држави ќе бидат празни до 4 јули“, вели Џеф Кари од компанијата Карлајл.

