Претседателот на Палетина во писмо до ОН бара повлекување на Израел од Газа и формирање палестинска држава

Палестинскиот претседател Махмуд Абас го опиша палестинскиот проблем како најголем тест за кредибилитетот на меѓународниот систем, во своето писмо до Обединетите нации испратено по повод 78-годишнината од Накба, со кое Палестинците го одбележуваат губењето на својата татковина за време или по арапско-израелската војна во 1948 година.

Во заблуда е секој кој верува дека мирот и безбедноста можат да се постигнат без остварување на правата на палестинскиот народ, обезбедување на независноста на нивната држава според границите од 1967 година и искоренување на израелската окупација од неа, без оглед на тоа колку долго трае“, напиша Абас.

Во своето писмо, шефот на Палестинската самоуправа повика на повлекување на израелската армија од Појасот Газа.

Газа е составен дел од Државата Палестина, а преодните аранжмани мора да бидат во прилог на обединувањето на Западниот Брег и Појасот Газа, отворајќи го патот за остварување на правото на самоопределување на нашиот народ и независноста на нашата држава. По толку многу смрт, уништувања, раселувања и пустошења, дојде време за живот, закрепнување и обнова“, наведува Абас во писмото до ОН.

Палестинците на 15 мај го одбележуваат Денот на Накба (Ден на катастрофата), само еден ден по годишнината од основањето на државата Израел на 14 мај 1948 година.

На овој ден, тие го одбележуваат бегството и протерувањето на повеќе од 700 илјади Палестинци за време на Првата арапско-израелска војна во 1948 година.

На 15 мај, Палестинците излегуваат на улиците и протестираат против раселувањето. Многумина носат палестински знамиња, носат клучеви од своите поранешни домови или носат транспаренти со клучни симболи што ја симболизираат надежта за враќање дома и она што го сметаат за свое право на враќање.

Според бројките на ОН, бројот на палестински бегалци и нивните потомци сега се искачи на околу шест милиони.

Заедно со контроверзноста околу идниот статус на градот Ерусалим, прашањето за бегалците е едно од најсложените прашања во израелско-палестинскиот конфликт.