Јутјуб и Гугл обвинети за цензурирање на известувањето за палестинското страдање

Компаниите Гугл и Јутјуб се обвинети за цензурирање на известувањето за состојбата во Палестина, со бришење на 700 видеа од израелски воени злосторства.

Деталната истрага на „The Intercept“ открива дека Јутјуб, во сопственост на Гугл, отстранил стотици видеа и оневозможил канали што документираат злоупотреби на човековите права од страна на Израел, додека дозволува произраелската содржина да остане во голема мера недопрена.

Според извештајот, „избришани се повеќе од 700 видеа што документираат злоупотреби на човековите права од страна на Израел“, од кои некои им припаѓале на три истакнати палестински групи за човекови права: Ал-Хак, Центарот за човекови права Ал-Мезан и Палестинскиот центар за човекови права.

Избришаните видеа вклучуваат низа содржини, од истраги како што е анализа на израелското убиство на американската новинарка Ширин Абу Акла, преку сведоштва од Палестинци кои детално опишуваат тортура од страна на израелските сили, до документарни филмови како „Плажата“, кој ја раскажува приказната за деца убиени во израелски воздушен напад додека си играле покрај морето.

Истрагата на „The Intercept“ открива шема на пристрасност во известувањето за Палестина, покажувајќи дека платформите имаат поголема веројатност да ги казнуваат палестинските наративи отколку материјалот од произраелски извори. Истрагата открила дека „Јутјуб покажал подготвеност да ги исполни барањата и од администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп и од Израел“.