Повеќе од две третини од Украинците сакаат преговори за завршување на војната

Повеќе од две третини од Украинците, 69 проценти, сакаат војната да заврши преку преговори што е можно поскоро, според ново истражување на Американскиот институт Галуп спроведено помеѓу 1 и 14 јули.

Ова е драстичен пресврт во споредба со 2022 година, кога само 22 проценти од испитаниците беа за преговори, додека дури 73 проценти тогаш поддржуваа продолжување на борбата до конечна победа.

Денес, само 24 проценти од Украинците се за продолжување на војната сè додека Русија не биде целосно поразена.

Мнозинството граѓани, сепак, не веруваат дека војната ќе заврши наскоро. Само 25 проценти од нив веруваат дека постои реална шанса активната фаза на конфликтот да заврши во текот на следната година, а само пет проценти веруваат дека тоа е „многу веројатно“. Од друга страна, 68 проценти од испитаниците веруваат дека прекинот на борбите во следните 12 месеци е малку веројатен.

Анкетата на Галуп, исто така, покажува драстичен пад на поддршката на украинските граѓани за американското лидерство. Додека во 2022 година, дури 66 проценти од Украинците имале доверба во американското лидерство, денес само 16 проценти од нив го задржуваат ова мислење. Дури 73 проценти од Украинците сега негативно гледаат на американското лидерство, што е највисоко ниво на недоверба досега забележано.

Овој пад на довербата се совпаѓа со враќањето на Доналд Трамп на функцијата претседател на САД на почетокот на 2025 година. Тензиите меѓу Вашингтон и Киев дополнително се зголемија откако Трамп и Володимир Зеленски се сретнаа во Овалната соба кон крајот на февруари, кога американската воена помош за Украина беше привремено суспендирана.

Галуп, исто така, наведува дека довербата на граѓаните во претседателот Володимир Зеленски, исто така, се намалува. Во јуни, 65 проценти од граѓаните му верувале, а во јули, 58 проценти. Падот се совпадна со контроверзното усвојување на Законот во украинскиот парламент, со кој надзорот врз Националното биро за борба против корупцијата (НАБУ) и Специјалното обвинителство за борба против корупцијата (САПО) се префрли на Државното обвинителство. Критичарите тврдат дека ова ја поткопува независноста на овие институции.

Иако претседателот го повлече законот на 31 јули по притисокот и протестите на јавноста, ова се случи откако Галуп веќе ја заврши својата анкета.

-Забележавме пад на довербата во претседателот на почетокот на јуни, дури и пред да се донесе контроверзниот закон. Сепак, овој настан мора да имал дополнително влијание врз негативното расположение на некои граѓани, бидејќи некои испитаници конкретно го наведоа како причина за губењето на довербата, велат истражувачите во коментар.

Во моментов, 35 проценти од Украинците велат дека не му веруваат на претседателот – зголемување од пет процентни поени од почетокот на јуни. Вкупниот баланс помеѓу оние кои му веруваат и оние кои не му веруваат на Зеленски падна од +35 проценти во јуни на +23 проценти на почетокот на август. И покрај падот, овие резултати се сепак подобри од оние од декември 2024 година, кога довербата во претседателот беше на најниска.