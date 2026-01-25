 Skip to main content
25.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 25 јануари 2026
Неделник

Повеќе од 60 отсто од Германците го доживуваат Трамп како закана за Германија

Свет

25.01.2026

Мнозинство Германци го гледаат американскиот претседател Доналд Трамп како закана за Германија, покажуваат резултатите од анкетата на институтот ИНСА, нарачана од германскиот весник „Билд“.

ДПА пренесува дека само 24 отсто од испитаниците рекле дека го гледаат Трамп како сојузник, додека 61 отсто го етикетирале американскиот претседател како закана за земјата.

Во репрезентативната анкета спроведена на околу 1.000 испитаници, 15 отсто од нив немале одговор на ова прашање..

Анкетата, исто така, покажа дека Германците сакаат владата на канцеларот Фридрих Мерц да заземе поцврст став кон Вашингтон, при што 52 отсто се залагаат за поцврст пристап, а 31 отсто ја сметаат соработката за правилен пат.

Анкетата е спроведена во четврток и петок, во услови на високи тензии меѓу Европа и САД околу спорот за Гренланд.

Трамп оттогаш ја повлече својата закана за воведување царини на осум европски земји, вклучувајќи ја и Германија поради неговото барање за контрола на САД врз арктичката територија што ја администрира Данска.

