 Skip to main content
25.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 25 јануари 2026
Неделник

Тошковски: „Безбеден град“ го развиваме со единствена цел – зголемување на безбедноста во сообраќајот

Македонија

25.01.2026

Фејсбук на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски

Овој систем го развиваме со единствена цел за зголемување на безбедноста во сообраќајот и намалување на сообраќајните незгоди, повредите и загубените човечки животи“, истакнува министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во Фејсбук објава, информирајќи дека денеска бил на терен, на локација, каде што се спроведува финалната верификација на камерите за автоматска детекција на сообраќајни прекршоци како дел од проектот „Безбеден град“.

Тошковски нагласува дека во оваа фаза се врши проверка на точноста на мерењето на брзината, при што утврдените отстапувања се минимални и значително под законски дозволената толеранција, што гарантира сигурност и доверливост на системот.

Министерот додава дека во првата фаза камерите ќе бидат ставени во функција на локации со зголемен ризик, а во текот на годината системот постепено ќе се проширува на целата територија на државата. Паралелно, вели министерот, ќе бидат активирани и возила на МВР опремени со мобилни камери, особено на т.н. црни точки.

Овој систем не гледа кој сте, туку што сте направиле. Тој не познава имиња, функции или позиции туку евидентира исклучиво прекршок. Законот важи еднакво за сите и само на тој начин ќе постигнеме поголема сообраќајна дисциплина и повеќе спасени човечки животи“, нагласува Тошковски. 

Поврзани вести

Македонија  | 25.01.2026
МВР денеска ги тестира камерите за „Безбеден град“ во Куманово и Тетово
Македонија  | 25.01.2026
СДСМ и ДУИ гласаа против системот безбеден град, со што покажаа дека се против безбедноста на граѓаните во сообраќајот
Хроника  | 24.01.2026
Колку ќе ве чини секој прекршок во „Безбеден град“?
﻿