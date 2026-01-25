 Skip to main content
25.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 25 јануари 2026
Неделник

Под влијание на циклонска активност од вечер врнежи од дожд, наместа и над 30 литри на квадратен метар

Сервиси

25.01.2026

Под влијание на циклонска активност во текот на ноќта и утре ќе има врнежи од дожд, што наместа ќе бидат пообилни – над 30 литри на квадратен метар, проследени со ретки грмежи. На планините, врнежите ќе бидат од снег, информирааt од Управата за хидрометеоролошки работи.

Во вторник претпладне сè уште во источните делови ќе има слаби врнежи од дожд во пониските и дожд и снег на повисоките места и на планините. Попладне времето ќе се стабилизира, а во среда кон крајот на денот и во четврток, повторно ќе има локални врнежи од дожд, а на планините од снег#, соопштија од УХМР.

За во Скопје, најавено е утре, почнувајќи од утринските часови, да има повремени врнежи од дожд, што попладне и во текот на ноќта ќе бидат пообилни. Се очекува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. 

Поврзани вести

Сервиси  | 23.01.2026
Дождлив и снежен викенд, од понеделник уште пообилни врнежи
Хроника  | 10.01.2026
Свлечишта, излевање на реки и локални поплави во повеќе региони поради обилните врнежи од дожд
Сервиси  | 10.01.2026
Возете внимателно: Попладнево дожд и мраз
﻿