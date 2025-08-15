 Skip to main content
15.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 15 август 2025
Неделник

Политико: Трамп се обидува да постигне економски придобивки за САД преку мировни договори во светот

Свет

15.08.2025

Facebook / Donald J. Trump
Facebook / Donald J. Trump

американскиот претседател Доналд Трамп ужива во улогата на „главен миротворец“ во светот, верувајќи дека може да склучува договори што неговите претходници не можеле, пишува Политико, повикувајќи се на неименуван функционер на Белата куќа.

Според изворот на публикацијата, американскиот претседател сака да „ја одредува судбината на помалите и послабите земји“.

Друг функционер од администрацијата на Вашингтон изјавил дека Трамп се стреми да ги реши глобалните конфликти делумно затоа што верува дека може да го искористи влијанието на САД за оваа цел. Се забележува дека ова е во спротивност со слоганот на републиканската кампања „Америка на прво место“.

Во исто време, кругот на Трамп тврди дека неговата политика се усогласува со оваа стратегија затоа што шефот на Белата куќа се обидува да ги поврзе мировните договори со трговијата, како што неодамна се случи со Ерменија и Азербејџан.

Секој од овие мировни договори донесе одредени економски придобивки за Америка“, забележува првиот извор.

