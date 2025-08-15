Политико: Трамп се обидува да постигне економски придобивки за САД преку мировни договори во светот

Facebook / Donald J. Trump

американскиот претседател Доналд Трамп ужива во улогата на „главен миротворец“ во светот, верувајќи дека може да склучува договори што неговите претходници не можеле, пишува Политико, повикувајќи се на неименуван функционер на Белата куќа.

Според изворот на публикацијата, американскиот претседател сака да „ја одредува судбината на помалите и послабите земји“.

Друг функционер од администрацијата на Вашингтон изјавил дека Трамп се стреми да ги реши глобалните конфликти делумно затоа што верува дека може да го искористи влијанието на САД за оваа цел. Се забележува дека ова е во спротивност со слоганот на републиканската кампања „Америка на прво место“.

Во исто време, кругот на Трамп тврди дека неговата политика се усогласува со оваа стратегија затоа што шефот на Белата куќа се обидува да ги поврзе мировните договори со трговијата, како што неодамна се случи со Ерменија и Азербејџан.