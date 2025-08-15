 Skip to main content
15.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 15 август 2025
Неделник

Десетици илјади Украинци во САД од денеска без правна заштита и под ризик од депортација

Свет

15.08.2025

Десетици илјади украински бегалци во САД од денеска почнуваат да ја губат својата правна заштита, што ги изложува на ризик од апсење и депортација, доколку администрацијата на претседателот Доналд Трамп не преземе мерки.

Се проценува дека околу 120.000 Украинци, кои пристигнале во последните две години преку програмата „Обединети за Украина“, ќе останат без хуманитарниот статус што им беше доделен од администрацијата на поранешниот претседател Џо Бајден. Програмата, замислена како брз механизам за преселување, им обезбедуваше двегодишен, обновлив престој под услов да имаат приватен спонзор во САД.

Откако Трамп ја презеде функцијата, програмата е укината, а престана и обновата на дозволите за престој и работа. Вкупно околу 250.000 Украинци пристигнале во САД преку овој механизам, но околу 120.000 кои дошле по 16 август 2023 година ќе останат без легален статус по неговото истекување.

Трамп во јуни изјави дека е подготвен да им дозволи на Украинците да останат во земјата до крајот на војната, но засега нема официјална одлука. Во меѓувреме, украинските заедници и хуманитарни организации предупредуваат дека луѓето се наоѓаат во „двострана замка“ – без финансиски средства за ново преселување и без можност за безбедно враќање во татковината.

