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25.06.2026
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Четврток, 25 јуни 2026
Неделник

По разорните земјотреси во Венецуела се пријавени над 9.400 исчезнати

Свет

25.06.2026

По силните земјотреси што ја погодија Венецуела, беше лансирана граѓанска платформа наречена „Venezuela Te Busca“ или „Венецуела ве бара“, за да помогне во пронаоѓањето на исчезнатите лица и повторно поврзување на семејствата. Платформата ја разви претприемачката Јулија Алесандра Маријано, која потврди за El Diario дека страницата е оперативна, иако имаше неколку проблеми поради големиот број посети.

Потребата за таква платформа се појави поради хаосот во информациите по земјотресот. Некои телефони останаа без сигнал, интернет-врските се оневозможени, официјалните информации се оскудни, а многумина не знаат дали членовите на нивните семејства се живи, повредени, евакуирани или заробени во урнатините.

Страницата им овозможува на луѓето да пријавуваат исчезнати лица, да внесуваат информации за пронајдените и да гледаат извештаи што веќе се објавени. Платформата не е дел од официјалниот систем за итни случаи, туку е граѓански обид за собирање информации за исчезнати и пронајдени лица на едно место.

За неколку часа, повеќе од 9.400 лица беа пријавени како исчезнати, додека речиси 300 беа пронајдени.

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