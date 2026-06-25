Oткако банкротираше Роналдињо ќе игра во третата италијанска лига

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Бразилецот Роналдињо се врати на фудбалот на 46-годишна возраст и ќе настапува за италијанскиот третолигаш Равена, а договорот беше потпишан на голема церемонија одржана во Мајами.

„Се враќам на фудбалот со истата насмевка. Едвај чекам повторно да играм фудбал и сакам да напишам нова, прекрасна приказна со Равена. Фудбалот отсекогаш ми носел среќа и радост, и нека таа магична приказна повторно се појави во Равена“, рече Роналдињо по повод потпишувањето на договорот.



Равена ја презеде Игнацио Чипријани пред две години, а една од водечките фигури на клубот е Ариедо Браида, кој беше спортски директор во Милано кога Роналдињо го носеше неговиот дрес.



„Најголемите шампиони, а Роналдињо е еден од нив, немаат возраст. Тешко е да се опише задоволството што го чувствувам повторно да соработувам со Роналдињо“, рече Браида.



Равена неодамна потпиша четиригодишен договор со компанијата за спортска опрема Најк, а на церемонијата во Мајами, клупските челници неколку пати нагласија дека Роналдињо не доаѓа во клубот како големо промотивно лице, туку како засилување на тимот.