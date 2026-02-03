 Skip to main content
03.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 3 февруари 2026
Неделник

Петгодишно дете во Франција силувано од таткото и уште девет мажи

Свет

03.02.2026

Илустрација

Во Франција обвинети се десет мажи за силување на петгодишно момче. Детето било силувано со помош на неговиот татко, кој исто така учествувал во насилството, соопшти Обвинителството во Лил.

Обвинетите се на возраст од 29 до 50 години. Истрагата против нив почна на 15 февруари 2025 година, а злосторството врз детето било вршено во периодот од ноември 2024 до февруари 2025 година. Тие користеле дроги за зголемување на сексуалното задоволство, а во исто време го дрогирале и детето.

Максималната казна што може да им се изрече на силувачите во овој случај е доживотен затвор. Еден од силувачи извршил самоубиство минатото лето додека бил во притвор.

Таткото на детето е обвинет за инцест и за соучество во силување.

