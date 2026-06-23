Пекол во Франција, 40 лица се удавиле обидувајќи се да се разладат

Пиксабеј

Четириесет лица се удавија во Франција во последните денови обидувајќи се да се разладат и да избегаат од рекордната топлина, рече премиерот, додека топлотен бран го зафаќа поголемиот дел од Европа. Велика Британија, Италија и Шпанија исто така страдаат од екстремна топлина, а рекордните температури во некои региони ги нарушуваат училиштата и транспортните мрежи.

Европа се затоплува повеќе од двојно повеќе од глобалниот просек, според Светската метеоролошка организација, што ги прави ваквите продолжени топлотни бранови сè поверојатни.

Голем дел од Франција е под предупредување за екстремна топлина и се очекува температурите денес да се движат околу 40 степени Целзиусови, соопшти Метео Франс, а во некои делови од западна Франција се очекуваат температури до 43°C.

Земјата штотуку го забележа своето најжешко попладне и ноќ откако започнаа мерењата во 1947 година. Педесет и четири департмани се под црвена тревога, ниво кое метеоролозите го опишаа како без преседан.