Ова е најздравиот јаткаст плод

Фрипик

Диететичарите со кои разговараа од „Health.com“, се согласија дека бадемите се најздравиот јаткаст плод што можете да го јадете.

Диететичарите ги фалат бадемите за нивниот импресивен нутритивен профил, потенцијалните здравствени придобивки и разноврсноста во кујната.

Бадемите се одличен извор на растителни протеини, со околу 6 грама на порција од 1 унца, што е повеќе од многу други јаткасти плодови, вклучувајќи индиски ореви и ореви“, велат стручните лица.

Бадемите се исто така добри за вашето дигестивно здравје.

Тие се добар извор на влакна, кои помагаат во варењето и ја промовираат регуларноста.

Истражувањата покажуваат дека јадењето бадеми може да го поттикне растот на корисни цревни бактерии кои го поддржуваат здравјето на дигестивниот систем.

Бадемите се исто така богати со незаситени масти здрави за срцето и витамин Е, хранлива материја која ги штити клетките од оксидативен стрес. Студиите сугерираат дека луѓето кои јадат повеќе храна богата со здрави масти и витамин Е, како што се бадемите, имаат помал ризик од развој на срцеви заболувања. Бадемите се исто така добар извор на магнезиум, минерал кој е неопходен за здрав крвен притисок и регулирање на шеќерот во крвта.

Бадемите се полни со хранливи материи. Порција од 28 грама сурови бадеми содржи 164 калории, 14,1 грама масти, 6,12 грама јаглехидрати, 3,5 грама влакна и 6 грама протеини. Таа количина исто така обезбедува 7,26 милиграми витамин Е, што е 48% од препорачаниот дневен внес и 76,5 милиграми магнезиум, што е 18,2% од препорачаниот дневен внес.

Можностите за користење бадеми се речиси бесконечни, а диететичарите препорачуваат неколку едноставни начини. Можете да ги користите како прелив за јогурт, овесна каша и салати, или како замена за пињоли во домашно песто. Тие исто така може да се додадат во смутија за вкус на јаткасти плодови и покремаста текстура, а се одлична брза закуска кога се комбинираат со овошје и сирење или малку темно чоколадо.