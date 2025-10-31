 Skip to main content
31.10.2025
Петок, 31 октомври 2025
Осум доживотни казни затвор за пожарот во хотелот во Турција во кој загинаа 78 лица

Свет

31.10.2025

Осум доживотни затворски казни изрече денеска Судот во случајот за смртоносниот пожар во јануари во луксузен хотел во скијачкиот центар во Турција, во кој загинаа 78 лица, јави турската приватна телевизија НТВ.

Меѓу осудените на доживотен затвор со строг режим е и сопственикот на хотелот, Халит Ергјул. Истата казна ја добија неговата сопруга Емине Ергјул и неговите ќерки Елиф Араз и Џејда Хаџибекироглу, кои биле дел од раководниот состав на хотелот, како и главниот менаџер Емир Арас, управителот Зеки Јилмаз, заменик-градоначалникот на Болу, Седат Ѓуленер, и директорот на друг хотел, Ахмет Демир.

Вкупно 32 лица беа обвинети во случајот, од кои 20 беа судени во притвор.

Објавувањето на пресудите беше дочекано со аплауз во судницата.

