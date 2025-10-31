Од утре до 15 ноември аплицирање за четири категории стипендии, МОН првпат доделува стипендии и за студенти на програми по македонски јазик

Фрипик

Од утре (1 ноември) до 15 ноември ќе трае аплицирањето за студентски стипендии за академската 2025/2026 година.

Министерството за образование и наука објави дека студентите може да аплицираат по конкурсот за четири категории стипендиии.

Првпат оваа година Министерството распиша и Конкурс за доделување 15 стипендии за студенти кои се запишани во прва година на студиски програми по македонски јазик за студиската 2025/2026 година, за кој пријавувањето е исто така од 1 до 15 ноември 2025 година.

Заинтересираните студенти кои ги исполнуваат условите од конкурсите може да аплицираат исклучиво електронски преку платформата: www.e-uslugi.mon.gov.mk.