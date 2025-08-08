Орбан: Потребен е итен самит на Русија и Европа, за да се стави крај на војната во Украина

Facebook Orbán Viktor

Унгарскиот премиер Виктор Орбан денеска изјави дека Русија и Европа треба што поскоро да одржат самит за да разговораат за завршување на војната во Украина.

Орбан ја поздрави најавата за средба меѓу претседателите на Соединетите Американски Држави и Русија, Доналд Трамп и Владимир Путин, следната недела, нагласувајќи дека прекин на огнот и укинување на санкциите се можни само ако двајцата лидери се согласат, објави МТИ.

Тој исто така нагласи дека пред неколку години, Унгарија предложи наместо лидерите на европските институции, германскиот канцелар и францускиот претседател да ја претставуваат ЕУ на разговорите во Москва или самитот да се одржи на неутрална територија.