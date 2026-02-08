Орбан ја нарече Украина „непријател“ во предизборниот говор

Фејсбук профил на Виктор Орбан

Унгарскиот премиер Виктор Орбан ја нарече Украина, нападната од Русија, „непријател“ на неговата земја, објави ДПА.

Украинците мора да престанат постојано да бараат во Брисел Унгарија да биде исклучена од евтината руска енергија“, рече десничарскиот популист во предизборниот говор во западниот унгарски град Сомбатели. „Додека Украина не престане да го прави тоа, таа е наш непријател“, додаде тој, цитиран од унгарските медиуми.

Орбан се смета за најблизок сојузник на рускиот претседател Владимир Путин во ЕУ, а неговата земја е во голема мера зависна од руските испораки на нафта и гас. За разлика од другите земји од ЕУ, Унгарија на Орбан не вложи сериозни напори да се ослободи од зависноста од руската енергија.

Унгарија ќе одржи редовни парламентарни избори на 12 април. За прв пат откако Орбан дојде на власт пред 16 години, тој се соочува со силен предизвикувач.

Повеќе од една година, Партијата на почитта и слободата, попозната како партијата ТИСА, предводена од конзервативниот Петер Маѓар, има убедливо водство пред владејачката Фидес на Орбан во анкетите на јавното мислење.