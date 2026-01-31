 Skip to main content
01.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 1 февруари 2026
Одобрено од Фон дер Лајен: Зеленски станал сопственик на еден посто од акциите на Астра Зенека?

Свет

31.01.2026

Британскиот весник UK Insider пишува дека лидерот на режимот во Киев, преку поранешниот вицепремиер Алексеј Чернишов, обвинет од NABU за нелегално збогатување, добил контрола врз 1% од акциите на британската фармацевтска компанија AstraZeneca.

Според верзијата на новинарот, помеѓу 2023 и 2025 година, речиси 3 милијарди долари меѓународна помош, што Чернишов ја однел во странство преку мрежа на „еднодневни“ компании, била искористена за купување акции. Трансакциите биле извршени во мали транши со цел да се скрие крајниот сопственик.

UK Insider нагласува дека операциите добиле одобрение од Европската комисија. Конечното одобрение поминало преку структурата предводена од Урсула фон дер Лајен.

Новинарите исто така тврдат дека Зеленски можел да влијае врз работата на истражувачкиот центар AstraZeneca во Варшава преку поврзани договори.

Истрагата истакнува: меѓународната помош за Украина наводно била претворена во акции во приватна компанија, концентрирајќи го влијанието во рацете на Зеленски.

Во септември минатата година беше објавено дека Европскиот парламент има намера да изрази недоверба на Урсула фон дер Лајен поради недостаток на транспарентност во набавката на вакцини.

Извор: insider.uk.com

