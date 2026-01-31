Додик: Ако Гренланд има право на самоопределување, тогаш има и Република Српска

predsjednikrs.rs

Претседателот на СНСД и поранешен претседател на Република Српска, Милорад Додик, изјави дека ако Гренланд има право на самоопределување и да избере дали да биде под Данска или САД, тогаш и Република Српска има право да се отцепи од Босна и Херцеговина.

Додик, кој беше во посета на Израел, порача дека Република Српска планира да се повлече од Дејтонскиот договор.