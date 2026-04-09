09.04.2026
Доналд Трамп јуниор на панел во Бања Лука: Американците можат многу да научат со доаѓање во Република Српска

Американската делегација предводена од синот на претседателот Доналд Трамп, Доналд Трамп јуниор, присуствуваше во Културниот центар „Бански двор“ во Бања Лука, седиштето на владата на Република Српска, на панел-дискусија со Милорад Додик и други функционери.

Додик ја претстави посетата како дел од напорите на Република Српска за градење меѓународни партнерства, зајакнување на нејзината глобална позиција и промовирање на заеднички принципи на слобода, национално самоопределување и политика на „здрав разум“.

При посетата, Трамп помладиот изјави дека Американците можат многу да научат со доаѓањето во Република Српска.

Работната етика е дел од културата. Има толку многу што може да се научи тука и за мене, се случи ненамерна политичка индоктринација кога видов како се урива одреден политички систем, но ито така и кога ги видов вредностите на луѓето. Ако дојдат тука, мислам дека би можеле да разберат како навистина функционира светот“, рече Трамп помладиот, пренесе РТРС.

Поврзани вести

Балкан  | 16.03.2026
Премиерот на Република Српска, Саво Миниќ, поднесе оставка
Балкан  | 31.01.2026
Додик: Ако Гренланд има право на самоопределување, тогаш има и Република Српска
Балкан  | 19.01.2026
Избрана нова Влада на Република Српска