Додик: Сè што кажав во Америка, ќе го кажам и во Русија

Лидерот на СНСД, Милорад Додик, најави разговор со рускиот претседател Владимир Путин за време на неговата посета на Москва по повод Денот на победата

За време на претстојната посета на Москва по повод Денот на победата, ќе разговарам со рускиот претседател Владимир Путин за односите меѓу Република Српска и Русија, кои се на стратешко ниво“, најави Додик.

Тој додаде дека сите ставови што ги изразил во Америка ќе бидат изразени во Русија, пренесува РТРС.

Додик нагласи дека соработката со сегашната американска администрација е многу полесна отколку со претходните, кои имаа негативен и непријателски пристап кон Република Српска.

Администрациите на Бајден, Обама, Клинтон и другите имаа пристап во кој Дејтонскиот договор е приказна што значи – да ја измамиме Република Српска, да ја вклучиме во мирот, а потоа преку низа реформи некако ќе го направиме да исчезне, и дека БиХ, нивната лажна бајка и илузија, ќе стане нешто што го сакаат“, изјави Додик за АТВ.

Тој изјави дека ова не функционирало, првенствено благодарение на политиките на отпор на властите во Република Српска.

Се спротивставивме на идејата на претходните американски администрации кои имаа за цел да ја укинат Република Српска“, нагласи Додик.

Тој вели дека овие администрации успеале да поместат одредени работи кон централизација на БиХ, и дека најтешка од нив била судството.

Тие ја одзедоа таа надлежност од Република Српска и ја ставија на ниво на Сараево“, изјави Додик.

Тој рече дека муслиманите сега го користат таквото судство како единствен инструмент за дисциплинирање и исчезнување на Република Српска.

Преку судството, тие сакаат да ги дисциплинираат Србите, да удрат по нивниот идентитет и три прста. Кога ќе ги поздравите семејствата Младиќ и Караџиќ, веднаш сте под кривично гонење“, рече Додик.

Тој потсети дека пред една година немал слобода на движење, дека бил прогонуван од судството на ниво на Босна и Херцеговина и дека за време на судењето што се водеше против него ја бранел идејата за Република Српска и пружил отпор.