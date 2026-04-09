Ердоган ја отфрли можноста за предвремени изори: Тоа не е на нашата агенда

Facebook / Recep Tayyip Erdoğan

Турскиот преседател Реџеп Таип Ердоган ја отфрли можноста за одржување предвремени претседателски избори во Турција.

Избрите не се на дневен ред“, изјави турскиот претседателза време на обраќањето до нацијата по состанокот на кабинетот.

Емитувањето го емитуваше телевизискиот канал „ТРТ Хабер“.