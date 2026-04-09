09.04.2026
Четврток, 9 април 2026
Ердоган ја отфрли можноста за предвремени изори: Тоа не е на нашата агенда

09.04.2026

Facebook / Recep Tayyip Erdoğan
Facebook / Recep Tayyip Erdoğan

Турскиот преседател Реџеп Таип Ердоган ја отфрли можноста за одржување предвремени претседателски избори во Турција.

Избрите не се на дневен ред“, изјави турскиот претседателза време на обраќањето до нацијата по состанокот на кабинетот.

Емитувањето го емитуваше телевизискиот канал „ТРТ Хабер“.

Ниту привремени ниту предвремени избори не се на нашата агенда“, рече Ердоган, коментирајќи ја изјавата на лидерот на најголемата опозициска Републиканска народна партија, Озгур Озел, кој редовно повикува на гласање на предвремени избори.

