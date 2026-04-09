Ердоган ја отфрли можноста за предвремени изори: Тоа не е на нашата агенда

Турскиот преседател Реџеп Таип Ердоган ја отфрли можноста за одржување предвремени претседателски избори во Турција.
Избрите не се на дневен ред“, изјави турскиот претседателза време на обраќањето до нацијата по состанокот на кабинетот.
Емитувањето го емитуваше телевизискиот канал „ТРТ Хабер“.
Ниту привремени ниту предвремени избори не се на нашата агенда“, рече Ердоган, коментирајќи ја изјавата на лидерот на најголемата опозициска Републиканска народна партија, Озгур Озел, кој редовно повикува на гласање на предвремени избори.