28.03.2026
ОАЕ отфрлаат примирје со Иран

Свет

Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) отфрлија можност за прекин на огнот со Иран и, според нивниот амбасадор во САД, планираат да се приклучат на коалицијата што се стреми кон отворање на Ормутскиот Теснец, а со тоа и на потенцијалната воена операција за постигнување на ова.

ОАЕ се многу загрозени во оваа регионална војна. Со материјалната и економската штета претрпена во четири недели војна, нивните напори за проектирање на регионално и меѓународно влијание може да бидат нарушени. Со тоа ќе изгубат влијание во посредничките војни во кои се вклучени, како што се Либија, Судан, Сомалија и Јемен (каде што претрпе голем пораз во јануари).

Турција се обидува да ги спречи земјите од Персискиот Залив да влезат во војната против Иран

Иран предупреди дека земјите од Заливот што учествуваат во коалицијата на САД и Израел ризикуваат да се соочат со иранска контраофанзива на нивните соодветни територии и сериозни последици за нивниот интегритет, бидејќи тие се земји што во голема мера зависат од воената моќ на САД и со кои тесно соработуваат.

