Нов скок на цената на нафтата

Цената на нафтата продолжи да расте и денеска откако САД започнаа уште еден бран напади врз Иран и ја вратија својата поморска блокада на иранските пристаништа во близина на Ормускиот Проток.

Нафтата од типот Брент денеска достигна цена од 85,24 долари за барел, додека суровата нафта се искачи на 80 долари.

Американските сили таргетираа десетици воени средства по должината на крајбрежјето на Иран и во близина на стратешкиот воден пат за време на седумчасовната операција насочена кон ослабување на способноста на Техеран да го попречи превозот низ Ормускиот Проток.

Во меѓувреме, претседателот на САД Доналд Трамп се откажа од плановите за воведување такса од 20% за товар што транзитира низ теснецот, велејќи дека секој изгубен приход ќе биде повеќе од компензиран од идните инвестиции од земјите од Заливот во САД.

Цените на нафтата скокнаа оваа недела, бидејќи обновените непријателства меѓу Вашингтон и Техеран ја зголемија загриженоста за снабдувањето, поради новата неизвесност откако производителите од Персискиот Залив го зголемија извозот по потпишувањето на привремениот мировен договор.(МИА)