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15.07.2026
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Неделник
ВМРО-ДПМНЕ ПРАШУВА

Дали СДСМ ќе се извини за лагите поврзани со Цуна?

Хроника

15.07.2026

Ја поздравуваме брзата акција на македонската полиција и приведувањето на бегалецот од правдата, Александар Лазаров – Цуна, наведува ВМРО-ДПМНЕ..

МВР покажува високо ниво на професионално постапување и бескомпромисна борба против криминалот, при што постапува подеднакво кон секој кој се огрешил пред законот.

Со приведувањето на Цуна, паднаа во вода обвинувањата на СДС дека Панче Тошковски сакал да го пушти на слобода.

МВР потврди: Александар Лазаров – Цуна уапсен во Скопје

Впрочем, оваа е уште една во низата лаги на СДС кои им се распрснуваат како меур од сапуница, за што, како по навика, им е виновен Тошковски од кого, за што и да се случува во државата, бараат оставка.

За ваквото свесно лажење и манипулирање на пошироката јавноста, од опозициската СДС треба да се извинат.

Од друга страна, се поставува прашањето, дали со своите лаги, манипулации и смутови СДС сакаа да му помогнат на бегалецот?