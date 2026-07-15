Дали СДСМ ќе се извини за лагите поврзани со Цуна?

Ја поздравуваме брзата акција на македонската полиција и приведувањето на бегалецот од правдата, Александар Лазаров – Цуна, наведува ВМРО-ДПМНЕ..

МВР покажува високо ниво на професионално постапување и бескомпромисна борба против криминалот, при што постапува подеднакво кон секој кој се огрешил пред законот.

Со приведувањето на Цуна, паднаа во вода обвинувањата на СДС дека Панче Тошковски сакал да го пушти на слобода.

Впрочем, оваа е уште една во низата лаги на СДС кои им се распрснуваат како меур од сапуница, за што, како по навика, им е виновен Тошковски од кого, за што и да се случува во државата, бараат оставка.

За ваквото свесно лажење и манипулирање на пошироката јавноста, од опозициската СДС треба да се извинат.

Од друга страна, се поставува прашањето, дали со своите лаги, манипулации и смутови СДС сакаа да му помогнат на бегалецот?