 Skip to main content
15.07.2026
Република Најнови вести
Среда, 15 јули 2026
Неделник

Ќе се одмаздат ли вечерва Англичаните? Марадона „божјата рака“ ја даде облечен во обична маица!

Фудбал

15.07.2026

Постарите сигурно ќе се сетат на Светското првенство во 1986 година во Мексико кога играа Аргентина и Англија на популарната„Атстека“. Аргентиците победија со „божјата рака“ на Марадона и тоа е веќе историја.

Но, малкумина знаат што се случувало пред мечот со опремата на Аргентиците. Снабдувач на дресови на „Гаучосите“ тогаш бил францускиот „Ле Кок спортиф“.

Но, FIFA барала традиционалните дресови сино бели на Аргентина да се разликуваат од белите на Англија. Втората гарнитура не ги задоволувала квалитетите и многу ги потела играчите па селекторот Биљардо наредил да се најдат маици место дресови. Да маици.

Во Мексико сити купиле обични темно сини маици и локални шивачки пред мечот шиеле броеви и лого на Аргентина и на „Кок спортиф“.

Со тие маици Марадона ја даде „божјата рака“, а подоцна стана и шампион.

Поврзани вести

Македонија  | 14.07.2026
Меѓу новите министри има експерти и политички кадри од коалициските партнери
Македонија  | 13.07.2026
Беким Сали кај Макрон
Фудбал  | 13.07.2026
Почина судијата кој беше обвинет за сексуален напад врз дете и поради тоа не судеше на СП