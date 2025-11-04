 Skip to main content
04.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 4 ноември 2025
Неделник

Нигериската армија уби 19 членови на банда во државата Кано

Свет

04.11.2025

Freepik

Нигериската армија денеска соопшти дека 19 вооружени членови на банда се убиени во вооружен конфликт во федералната држава Кано.

Портпаролот на армијата, Бабатунде Зубаиру, во соопштението изјави дека двајца војници и еден локален волонтер, исто така, загинале во воената операција, јавуваат британските медиуми.

Судирите избувнаа во Шенон, каде што војниците, поддржани од други безбедносни агенции, извршија рација во скривалиште на бандити.

Операцијата е дел од поширока воена кампања за спречување на зголеменото насилство во северна Нигерија, каде што вооружени групи убија и киднапираа илјадници луѓе во последните години.

Поврзани вести

Свет  | 02.11.2025
Трамп ѝ се закани на Нигерија: Ако нападнеме, тоа ќе биде брзо, сурово и слатко
Свет  | 28.10.2025
Анархист понудил 45 000 долари за убиство на обвинителката Бонди, ФБИ експресно го уапсило
Балкан  | 07.10.2025
Двојно убиство во Грција – напаѓач со маска пукал во камп
﻿