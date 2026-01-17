 Skip to main content
17.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 17 јануари 2026
Неделник

Не го чепкајте Гренланд: Големи протести денес во Копенхаген и Нуук

Свет

17.01.2026

Големи протести против амбициите на американскиот претседател Доналд Трамп да го преземе Гренланд се очекуваат денес во неколку градови во Данска, вклучувајќи го и главниот град, како и во главниот град на Гренланд, Нуук.

На социјалните мрежи, неколку илјади луѓе ја искажаа својата намера да учествуваат во протестите во Гренланд и во Данска, во Копенхаген, Архус, Алборг и Оденсе, на иницијатива на неколку гренландски организации.

„Целта е да се испрати јасна и едногласна порака во корист на почитувањето на демократијата и основните човекови права во Гренланд“, објасни Уагут, националната организација на граѓани на Гренланд во Данска, на својата веб-страница.

Организаторите Уагут, граѓанското движење „Раце од Гренланд“ и Инуитите – коалиција од локални здруженија на Гренланд – сакаат да го искористат присуството на делегацијата на американскиот Конгрес во Копенхаген за да се слушне нивниот глас.

Откако се врати на власт пред една година, Трамп редовно споменуваше преземање на контролата врз огромниот, стратешки важен, но ретко населен арктички остров што ѝ припаѓа на Данска.

Тој тврди дека ќе го прифати тоа „на еден или друг начин“ за да се спротивстави на она што тој го нарекува руски и кинески интереси на Арктикот.

Во петокот вечерта, неговиот близок советник Стивен Милер ги потврди ставовите на Америка за територијата.

„Гренланд е околу една четвртина од големината на Соединетите Американски Држави. Данска, со сето должно почитување, е мала земја со мала економија и мала војска. Не може да го брани Гренланд“, изјави тој за „Фокс њуз“.

Но, САД немаат намера да „трошат милијарди долари за одбрана“ на територијата, оставајќи го својот суверенитет на Данска, додаде тој.

Протестите планирани за сабота доаѓаат три дена по состанокот во Вашингтон каде што данските власти признаа дека во моментов нема можност за договор со американските лидери за иднината на автономната територија.

Иако неколку европски лидери изразија поддршка за Данска, членка основач на НАТО, американскиот претседател во петокот се закани со царини за земјите кои не го поддржуваат неговиот план за стекнување на Гренланд.

Повик за протест беше испратен и во Нуук за да се спротивстави на „нелегалните планови на САД за преземање на контролата врз Гренланд“.

Франција, Шведска, Германија и Норвешка, заедно со Холандија, Финска и Обединетото Кралство, оваа недела објавија распоредување на воен персонал за извидувачка мисија во Гренланд како дел од данската вежба „Арктичка издржливост“, организирана со сојузниците од НАТО.

