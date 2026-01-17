 Skip to main content
17.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 17 јануари 2026
Неделник

Променливо облачно со дожд, снег и магла

Сервиси

17.01.2026

Синоптичарите за денеска најавуваат слаби локални врнежи од дожд на пониските места, а на повисоките места и на планините од снег. По одредени котлини ќе има појава на магла. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Минималната температура ќе биде во интервал од -2 до 2, а максималната ќе достигне од 2 до 6 степени.

Во Скопје, променливо облачно со слаби локални врнежи од дожд и појава на магла. Минималната температура ќе се спушти до 0, а максималната ќе достигне до 5 степени.

Управата за хидрометеоролошки работи прогнозира дека викендов на пониските места ќе има слаби локални врнежи од дожд, а на повисоките места од снег. В понеделник и во вторник ќе има преодно стабилизирање на времето, а од среда повторно ќе има врнежи претежно од снег.

Од денеска до крајот на неделата има услови за појава на магла по одредени котлини. Дневната температура ќе има тенденција на опаѓање, најави УХМР.

Поврзани вести

Сервиси  | 17.01.2026
Ни доаѓа ладен бран: За Водици појава на мраз, на 21 јануари снег
Сервиси  | 15.01.2026
Крајот на јануари носи камен ладно време: Поларен студ ќе ја зафати Европа
Сервиси  | 12.01.2026
Сув студ: Утрово на Попова Шапка измерени минус 16 степени
﻿