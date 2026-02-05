 Skip to main content
05.02.2026
Четврток, 5 февруари 2026
Назначувањето на пријател на Епстин за амбасадор ја тресе владата на британскиот премиер Кир Стармер

Свет

05.02.2026

Facebook / Keir Starmer

Лабуристичките пратеници предупредија дека деновите на Кир Стармер како премиер се одбројани поради неговата одлука да го назначи Питер Манделсон за амбасадор во САД и покрај неговото пријателство со сексуалниот престапник и педофил Џефри Епстин.

Владата на Стармер се наоѓа под огромен притисок поради справувањето со скандалот со Манделсон. Владата беше на работ на пораз во Долниот дом сè до амандманот на средината од дебатата, со кој се принудува објавување на документите за назначувањето на Манделсон и за неговите врски со Епстин. Пратениците велат дека објавувањето на документите би можело да доведе до промена на раководството на партијата.

„Сакаме целиот отров да излезе на виделина“, кажа еден пратеник.

Пратениците велат дека признанието на Стармер дека знаел за пријателството на Манделсон со Епстин кога го назначил за амбасадор беше момент на разјаснување.

„Манделсон ги предаде нашата земја, нашиот парламент и нашата партија. Тој постојано ме лажеше за неговиот однос со Епстин. Жалам што го назначив за амбасадор“, кажа Стармер во парламентот.

Стармер го смени Манделсон од амбасадорската функција во септември минатата година, а тој пред неколку дена поднесе оставка и во парламентот откако беа објавени уште илјадници страници документи за Епстин. Поранешниот амбасадор во Вашингтон се извини за својот однос со Епстин во соопштение испратено до Би-Би-Си минатиот месец.

Јавното згрозување од случајот Епстин во Велика Британија е толку големо што кралот Чарлс му ги одзеде сите кралски титули и почести на својот брат Ендрју и го избрка од замокот Виндзор.

