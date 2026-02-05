Активистите кои предизвикуваат нереди во Минесота добиле пари од Сорос

Фондацијата за правда Хедвотерс со седиште во Минеаполис доделила вкупно 3.321.013 долари во кеш и друг вид помош од 2014 година на групи кои сега се обидуваат да ја следат Службата за имиграција и царина (ICE) или протестираат против агенцијата, според анализа на Daily Caller News со која биле опфатени даночни пријави, веб-страници на активистите и нивните објави на социјалните медиуми.

-Она што го гледаме на улиците на Минеаполис и низ Минесота во моментов е борба за колективно ослободување во реално време. Вашата поддршка на Хедвотерс ќе ни помогне да ја задоволиме тековната потреба од финансирање на организирање на терен, соопшти фондацијата Хедвотерс пред една недела, објавувајќи нови грантови од 120.000 долари.

Непрофитните организации за либерална филантропија давале милиони долари како донации за Хедвотерс повеќе од една деценија, вклучувајќи 300.000 долари во 2020 година од Фондациите Отворено општество, кои ги создаде Џорџ Сорос, а сега ги води неговиот син.

Неколку активистички групи кои ги координираа маршевите „ICE Out“ на 23 јануари беа финансирани од Хедвотерс: Мизна, Советот за американско-исламски односи (CAIR) Минесота, Заедниците што организираат латиноамериканска моќ и акција (COPAL), Центарот за работа на САД во Луча (CTUL), Акција на еврејската заедницата, Гласовите за расна правда, Фондот за слобода на Минесота и ЛГБТК групите OutFront Minnesota и Gender Justice.

Групите Ајада Лидс и CAIR Минесота, финансирани од Хедвотерс, голем дел од своето застапување го фокусираат за поддршка на сомалиските имигранти, чија заедница во Минесота сега е под закана од депортација поради големи измами со социјалната помош.

Извршниот директор на CAIR Минесота, роден во Сомалија, присуствуваше на повеќе демонстрации против ICE во Минеаполис во текот на изминатата недела, покажуваат снимките. Организацијата добила 140.000 долари од Хедвотерс.