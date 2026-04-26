26.04.2026
Најмалку тројца загинати во руските напади врз Украина

Најмалку три лица загинаа во синоќешните руски напади врз украинските региони Сумски и Дњепропетровск.

При напад со беспилотно летало во градот Билопиља, во регионот Сумски што се граничи со Русија, загинаа двајца мажи. Украинската армија соопшти дека е погодена населба на пет километри од границата со Русија.

Во регионот Дњепропетровск има една жртва и четворица повредени, објави на Телеграм началникот на регионалната воена администрација, Олександр Ганџа.

Тој додаде дека „непријателот гранатираше четири области со беспилотни летала и артилерија“.

По руските напади пожар избил и во родниот град на украинскиот претседател Володимир Зеленски, Кривој Рог.(МИА)

