15.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 15 февруари 2026
Неделник

Марко Рубио оствари средба со министрите од Г7 за конфликтите што го загрозуваат светскиот мир и стабилност

Свет

15.02.2026

Американскиот државен секретар Марко Рубио оствари средба со министрите за надворешни работи од Групата седум (Г7), на маргините на Минхенската безбедносна конференција, со кои разговараше за актуелните конфликти што го загрозуваат мирот и стабилноста во Африка, Европа и Блискиот Исток, соопшти Стејт департментот.

Тема на состанокот на шефовите на дипломатиите на Г7, која ја сочинуваат САД, Канада, Јапонија, Велика Британија, Франција, Италија и Германија, при што ЕУ има статус на набљудувач, беа и предизвиците во регионалната безбедност во Индо-пацифичкиот регион и Западната хемисфера.

За време на разговорот, Рубио ја повтори посветеноста на САД на промовирање на стабилноста во Венецуела и преговорите за прекин на војната меѓу Русија и Украина.

