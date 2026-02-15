Техеран: Иран е подготвен да разговара за компромиси за нуклеарната програма

Иран е подготвен да разговара за компромиси во врска со својата нуклеарна програма со цел да се постигне договор со САД, доколку Вашингтон е подготвен да разговара за укинување на санкциите против Техеран, изјави заменик-министерот за надворешни работи на Иран, Маџид Тахт-Раванчи.

Во интервју за Би-Би-Си од Техеран, што беше емитувано денеска, тој рече дека топката „е во дворот на САД за да докажат дека сакаат да постигнат договор“.

„Ако се искрени, сигурен сум дека ќе бидеме на пат кон договор“, рече Тахт-Раванчи.