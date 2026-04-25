25.04.2026
Дали е ова предзнак за мирот? Обновени меѓународните летови од аеродромот во Техеран

Обновени се меѓународните летови на аеродромот во Техеран, прв пат откако започнаа  американско-изралексите напади врз Иран, пред околу два месеца, објавија државните медиуми.

Авиони полетаа од аеродромот „Имам Хомеини“ во Техеран за Истанбул, Мускат и саудискиот град Медина, пренесува ДПА.

Николоски: Над 70 проценти раст во авиосообраќајот откако е избрана оваа Влада

Медина е клучна дестинација за муслиманите кои го извршуваат хаџот, годишното поклонение во Мека.

Иран го затвори својот воздушен простор за цивилни летови откако САД и Израел започнаа напади врз земјата на 28 февруари. Како одговор, Техеран ги нападна земјите од Персискиот Залив, сојузници на САД, предизвикувајќи големи прекини во глобалниот воздушен сообраќај, вклучително и во големите центри како што се Дубаи и Абу Даби. Западните авиокомпании беа принудени да користат долги заобиколувања за да го избегнат регионот.

Постепеното отворање на иранскиот воздушен простор следува по прекинот на огнот постигнат со посредство на Пакистан, кој стапи во сила на 8 април.

Порано оваа недела, иранските воздухопловни власти му дозволија на аеродромот Машхад, на североистокот на земјата, да опслужува меѓународни летови во обид да се намали сообраќајниот метеж во Техеран.

И покрај продолжувањето на летовите, европските авиокомпании засега го избегнуваат иранскиот воздушен простор поради небезбедноста на Блискиот Исток и зголемениот ризик за цивилното воздухопловство

Поврзани вести

Економија  | 18.04.2026
Скопскиот и охридскиот аеродром меѓу лидерите во регионот – Раст на патници и нови авиолинии
Свет  | 16.04.2026
Кинеските авиокомпании контролираат 83% од пазарот на рутите Европа – Кина
Свет  | 02.04.2026
Ниту еден американски војник не смее да преживее, ако се обидат со копнена инвазија, се закани Техеран