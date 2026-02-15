Зимата се врти во лето: Денес празнуваме Сретение Господово

Денеска го славиме Воведувањето на Господа, денот кога луѓето првпат го сретнале бебето Исус Христос.

Четириесет дена по неговото раѓање, Богородица го донела својот син во храмот во Ерусалим за да му го посвети на Бога според законот. Во храмот ја виделе старецот Симеон и вдовицата Ана, кои во малиот Исус го препознале долгоочекуваниот Месија.

Оваа вест фарисеите му ја соопштиле на царот Ирод, кој мислел дека тоа е новиот цар за кој му кажале астролозите од Исток, па тој брзо испратил луѓе да го убијат Христ.

Сретение меѓу народот се толкува како ден кога се спојуваат зимата и летото. Понекогаш се нарекува и пресврт на годината, бидејќи на овој ден зимата се врти во лето. Затоа се вели дека кога зимата и летото ќе се сретнат на Сретение, зимата му вели на летото: „Ти ми даваш голи и боси луѓе, а јас ти давам облечени“, а летото одговара: „Точно, но тие многу повеќе ми се радуваат отколку тебе“.

Од овие приказни евидентна е старата народна поделба на годината на зима и лето.

Се верува дека на овој ден мечката излегува од своето засолниште и бара сенка. Ако има, тогаш се врти и се враќа во пештерата да спие уште шест недели, колку ќе трае зимата. Ако нема сенка, тогаш талка во шумата во потрага по храна.

Врапчињата ги избираат невестите до Сретение и на денешен ден се венчаваат и тогаш се најгласни и најбучни, бидејќи не живеат долго, браковите им траат кратко, па младенците избегнуваат да се венчаат на Сретение.

Девојките внимаваат со кого прво ќе се сретнат наутро, бидејќи се верува дека идниот младоженец ќе личи на машката личност што ја запознале тоа утро.

Овој празник е крсно име на одредени родови, а абаџии го земале како крстен назив на еснафот.

Празникот Сретение Господово се нарекува Свеќи во католичките и протестантските земји (од латински, Festum candelarum – празник на свеќите). Во Италија, Kandelora се смета за последен ден од зимата.

На овој ден се предвидува времето. Според верувањата, ако врне снег или дожд – нема да има повеќе зима, а ако грее сонце – ќе има повеќе студено време.

На Канделора се осветуваат свеќи, кои се чуваат во перница и се палат само во случаи на екстремна неволја, ако некој од домаќинството или домашно животно се разболи, а се верува дека од неговиот пламен и чад веднаш заздравуваат.