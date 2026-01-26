 Skip to main content
26.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 26 јануари 2026
Неделник

Македонската армија е 114. најмоќна во светот: Први на листата се САД, па Русија и Кина

Свет

26.01.2026

Американската аналитичка компанија „Глобал Фајрпауер“ (Global Firepower) го објави своето најново рангирање на најмоќните вооружени сили во светот на почетокот на 2026 година.

САД повторно го заземаат првото место, по што следуваат Русија и Кина. Индија се најде на четвртото место, а Јужна Кореја на петтото. Франција, Јапонија, Обединетото Кралство, Турција и Италија, исто така, се најдоа меѓу првите десет.

Вреди да се напомене дека повеќето земји ги задржаа своите позиции во рангирањето, а најголемата промена е во првите десет, каде што Франција и Јапонија го престигнаа Обединетото Кралство, поместувајќи го од шестото на осмото место.

На ранг-листата се најде и армијата на Македонија, која е рангирана како 114 најмоќна сила во светот. Пред македонската армија сетие на Замбија, Гана и Јужен Судан, а веднаш зад нас се Доминиканската Република, Никарагва и Република Конго.

Земјите со најмалку развиени војски на дното на листата се Либерија, Суринам, Централноафриканската Република, Белизе и Бутан.

