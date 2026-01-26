 Skip to main content
СТАВ НА ВМРО-ДПМНЕ

Филипче не доаѓаат да го слушаат ни пратениците од СДСМ

Македонија

26.01.2026

Кога дури ни сопствените пратеници не му се појавуваат на седница што ја води Венко Филипче, прашањето веќе не е дали во СДСМ има внатрешен конфликт, туку колку е длабок, вели Бране Петрушевски од ВМРО-ДПМНЕ.

Денес, на Националниот совет за евроинтеграции, каде се презентираа приоритетите на Кипарското претседателство со Советот на ЕУ, од СДСМ немаше ниту еден присутен пратеник.

Дали со бојкотот на Филипче пратениците на СДСМ испраќаат порака до јавноста и европските партнери? Очигледно, последниот Конгрес на СДСМ предизвика поголеми поделби, наместо обединување, како што вели Филипче.

