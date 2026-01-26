Последни подготовки пред пуштањето на камерите на „Сејф Сити“ во недела

Градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски и министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, одржаа координативен состанок со стручни тимови од областа на сообраќајот посветен на финалните подготовки за официјалното пуштање во работа на системот „Безбеден град“, соопштија од градот.

На состанокот било истакнато дека Градот Скопје ќе има клучна улога во неговата имплементација, со цел унапредување на редот, дисциплината и безбедноста во сообраќајот.

Од Градот информираат дека воведувањето на Сејф Сити претставува значајна промена во управувањето со градскиот сообраќај, со примена на паметни, адаптивни и технолошки напредни решенија кои ќе овозможат регулирање на протокот на возила во реално време, намалување на метежите и подобрување на безбедноста.

Во наредниот период, Советот на Град Скопје треба да усвои низа одлуки поврзани со дистрибуцијата и организацијата на сообраќајот, особено во централното градско подрачје