 Skip to main content
26.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 26 јануари 2026
Неделник

Задолжително прочитајте: Од колку далеку „фаќаат“ камерите на „Сејф сити“

Хроника

26.01.2026

Откако беа објавени цените на казните од камерите на „Сејф сити“ многумина возачи се прашуваат на колкава далечина тие „фаќаа“. Хрватски „Јутарњи лист“ прави анализа на речиси сите системи во регионот.

Од 15 до 500 евра: МВР ги објави казните од „Безбеден град“

Камерата не снима непрекинато возила кои ѝ се приближуваат од голема далечина. Иако куќиштето на камерата може да се забележи оддалеку, уредот активно го регистрира прекршокот само кога возилото ќе се најде во зоната на мерење. Тоа е подрачјето каде што точноста на мерењето и квалитетот на фотографијата се доволни за да се покрене прекршочна постапка, пишува „Јутарњи лист“.

Поврзани вести

Хроника  | 26.01.2026
Последни подготовки пред пуштањето на камерите на „Сејф Сити“ во недела
Хроника  | 26.01.2026
Од 15 до 500 евра: МВР ги објави казните од „Безбеден град“
Македонија  | 23.01.2026
ДУИ се премисли: Нема да гласаме за „Сејф сити“
﻿