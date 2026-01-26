 Skip to main content
26.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 26 јануари 2026
Koj ќе биде нов премиер на Бугарија, кој знае кој по ред?

Балкан

26.01.2026

Претседателката на Бугарија Илијана Јотова денеска ја започнува процедурата за назначување на службена влада. Првата средба на Јотова ќе се одржи утре со претседателката на Парламентот, Раја Назарјан, информираат од прес-службата на шефицата на државата.

Од потпишувањето на указот за назначување на привремената влада директно зависи и датумот на претстојните предвремени парламентарни избори. Се очекува Јотова да оствари разговори со сите потенцијални кандидати за функцијата службен премиер.

Согласно последните измени во Уставот на Бугарија, шефот на државата има ограничен избор за оваа позиција. Кандидатот мора да биде избран од листа на функционери која ги вклучува: претседателот на Народното собрание, гувернерот и вицегувернерите на Бугарската народна банка (БНБ), омбудсманот и неговиот заменик, како и претседателот на Ревизорскиот суд и неговите заменици.

Дел од потенцијалните кандидати веќе јавно одбија да ја преземат функцијата, вклучувајќи ја и Раја Назарјан.

Откако Јотова ќе го номинира кандидатот за службен премиер, тој треба да предложи состав на кабинет. По консултациите со парламентарните партии, се пристапува кон потпишување на указ за назначување на владата. Доколку процедурата се пролонгира, изборите за нов парламент најверојатно ќе се одржат по Велигден

