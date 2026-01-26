Од 15 до 500 евра: МВР ги објави казните од „Безбеден град“

Во насока на зголемување на безбедноста во сообраќајот и доследна примена на законите, Министерството за внатрешни работи ги информира граѓаните за прекршоците што се санкционираат преку системот „Безбеден град“ и предвидените глоби.

🏙️ Пречекорување на брзина во населено место

(дозволена брзина до 50 km/h, по исклучок до 70 km/h со знак)

до 10 km/h над дозволеното – 15 €

од 10 до 30 km/h – 50 €

од 30 до 50 km/h – 300 € + забрана за управување 3–12 месеци

🛣️ Пречекорување на брзина надвор од населено место

(130 km/h автопат • 110 km/h пат за моторни возила • 90 km/h други патишта)

до 30 km/h над дозволеното – 20 €

од 30 до 50 km/h – 50 €

од 50 до 70 km/h – 300 € + забрана за управување 3–12 месеци

🚦 Поминување на црвено светло

🚦 Поминување на црвено светло 250 € глоба

забрана за управување 3–12 месеци

🅿️ Непрописно запирање и паркирање

(пешачки премини, крстосници, мостови, зелени површини, места за лица со попреченост, велосипедски патеки, тротоари, автобуски постојки и други критични локации)

глоби од 25 €, 40 €, 150 € и 180 €

(во зависност од видот и тежината на прекршокот)

🚗 Учество во сообраќај со нерегистрирано возило

(без важечка сообраќајна дозвола или без регистарски таблици)