26.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 26 јануари 2026
Неделник

Од 15 до 500 евра: МВР ги објави казните од „Безбеден град"

Хроника

26.01.2026

Во насока на зголемување на безбедноста во сообраќајот и доследна примена на законите, Министерството за внатрешни работи ги информира граѓаните за прекршоците што се санкционираат преку системот „Безбеден град“ и предвидените глоби.

🏙️ Пречекорување на брзина во населено место
(дозволена брзина до 50 km/h, по исклучок до 70 km/h со знак)

  • до 10 km/h над дозволеното – 15 €
  • од 10 до 30 km/h – 50 €
  • од 30 до 50 km/h – 300 € + забрана за управување 3–12 месеци

🛣️ Пречекорување на брзина надвор од населено место
(130 km/h автопат • 110 km/h пат за моторни возила • 90 km/h други патишта)

  • до 30 km/h над дозволеното – 20 €
  • од 30 до 50 km/h – 50 €
  • од 50 до 70 km/h – 300 € + забрана за управување 3–12 месеци
    🚦 Поминување на црвено светло
  • 250 € глоба
  • забрана за управување 3–12 месеци

🅿️ Непрописно запирање и паркирање
(пешачки премини, крстосници, мостови, зелени површини, места за лица со попреченост, велосипедски патеки, тротоари, автобуски постојки и други критични локации)

  • глоби од 25 €, 40 €, 150 € и 180 €
    (во зависност од видот и тежината на прекршокот)

🚗 Учество во сообраќај со нерегистрирано возило
(без важечка сообраќајна дозвола или без регистарски таблици)

  • 500 € глоба
  • ако истекот на сообраќајната дозвола е до 30 дена – 100 €
    ⏳ Намалување на санкциите
  • Плаќање во рок од 8 дена → се плаќа 50% од глобата
  • Ако има и забрана за управување → се изрекува во половина од пропишаниот рок

