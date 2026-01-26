Кремљ: Преговорите за Украина сè уште се во рана фаза

Кремљ соопшти дека разговорите меѓу Русија, Украина и Соединетите Американски Држави за ставање крај на војната остануваат во рана фаза, предупредувајќи дека не треба да се очекуваат опипливи резултати.

– Би било погрешно да се очекуваат големи резултати, изјави денеска во Москва портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, осврнувајќи се на трилатералните разговори од минатиот викенд во Обединетите Арапски Емирати.

Руската државна новинска агенција Тас јави дека Песков изјавил дека темите за кои се разговарало во Абу Даби биле тешки, „но самиот факт што овие контакти почнаа конструктивно, мора да се гледа како позитивен“.

Во првите директни преговори меѓу завојуваните страни по неколку месеци, беше договорено само да се продолжат разговорите по една недела, а датумот сè уште не е одреден, пренесе ДПА.

Песков ги демантираше извештаите од американските претставници дека меѓу вклучените Украинци и Руси владеела речиси пријателска атмосфера.

– Тоа е тешко возможно во оваа фаза, рече тој.

Песков се повика на „формулата од Анкориџ“ која ги опишува руските интереси, што е референца за самитот меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин на Алјаска во август 2025 година. Ниту еден договор од таа средба не е објавен во јавноста.

Русија бара повлекување на украинските трупи од делови на источниот регион Донбас кои сè уште се под контрола на Киев. Украинската влада го отфрла ова барање.

Германскиот безбедносен експерт Нико Ланге на Х напиша дека се чини оти Трамп во Анкориџ дал ветувања кои сега не може да ги исполни, поради што САД вршат притисок врз Украина да направи отстапки.