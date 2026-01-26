 Skip to main content
Пожар во центарот на Лондон

Најмалку 80 пожарникари и 12 противпожарни возила го изгаснаа пожарот што избувна во раните утрински часови на покривот на деветкатница на улицата Кенсингтон Хај Стрит, во центарот на Лондон.

Техничката просторија на покривот на зградата е целосно уништена, додека околу 40 лица беа евакуирани пред доаѓањето на пожарникарите, јавија локалните медиуми.

Засега нема информации дека некој е повреден во пожарот.

Пожарот е ставен под контрола околу 3:36 часот наутро, а причината е под истрага, соопшти Лондонската противпожарна бригада.

Зградата погодена од пожарот е Kensington Roof Gardens, приватен клуб и популарно место за познати личности, во кое се наоѓа и теретаната Еквинокс.

